В Отдельной общевойсковой армии прошли учения по командирской подготовке

В Отдельной общевойсковой армии с целью совершенствования знаний и умений командиров батальонов, дивизионов и их заместителей по военному искусству, управлению подразделениями, принятию правильных решений при выполнении боевых задач были проведены учения по командирской подготовке.

Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, офицеры приняли участие в практических занятиях по темам "Методика инструктажа личного состава, назначенного в караул в караульном городке", "Организация и проведение тактической подготовки по боевой стрельбе с артиллерийским дивизионом" и выполнили упражнения по стрельбе из стрелкового оружия.

В ходе учений офицеры наблюдали за действиями подразделений специального назначения по захвату объектов условного врага, расположенных на высоте.

На теоретических занятиях, проводимых в Учебном центре, были заслушаны лекции по праву, материально-техническому обеспечению, охране государственной тайны и морально-психологической подготовке.

В конце учений, проведенных в соответствии с "Планом боевой подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2023 год", офицерам были даны соответствующие поручения по управлению подразделениями и повышению боевой готовности.