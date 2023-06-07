Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте министерства иностранных дел Азербайджана, сообщает в среду Day.Az.

Стороны обсудили повестку двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Словакией, обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.