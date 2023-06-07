https://news.day.az/politics/1571310.html Джейхун Байрамов встретился с председателем Национального совета Словакии - ФОТО
Джейхун Байрамов встретился с председателем Национального совета Словакии - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Национального совета Словакии Борисом Колларом.
Об этом говорится в Twitter-аккаунте министерства иностранных дел Азербайджана, сообщает в среду Day.Az.
Стороны обсудили повестку двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Словакией, обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.
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