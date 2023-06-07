Пашинян отмечает значимый прогресс в работе по восстановлению транспортных коммуникаций в регионе

В течение последнего заседания трехсторонней рабочей группы по разблокировке экономических и транспортных связей в регионе был намечен довольно-таки ощутимый прогресс, и я очень рад этому.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил глава Правительства Армении Никол Пашинян.

"Хочу еще раз выразить готовность Армении открыть региональные экономические и транспортные коммуникации в рамках принципа суверенности и юрисдикции тех сторон, по территории которых эти коммуникации проходят.

Это касается тех коммуникаций, которые намечены в девятом пункте трехстороннего заявления президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении.

Надеюсь, что нам удастся прийти к конкретным решениям. Мы высказали наши конкретные предложения, и я надеюсь, что эти предложения будут приняты. В принципе это не наши предложения, это компромиссное решение, которое мы выработали в течение последних двух лет",- отметил Пашинян.