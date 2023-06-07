В Москве требуют от Еревана "определиться"

В заявлении секретаря Совбеза Армении были выпады в адрес Москвы.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о том, что Армения отказалась от контроля за транспортным сообщением пограничной службой ФСБ России при будущем разблокировании экономических и транспортных связей с Азербайджаном.

"Во- первых, хотелось бы, чтобы упомянутый вами высокопоставленный представитель Армении все-таки определился: либо нормальный диалог, который не только возможен, но и должен быть и опыт которого у нас есть с армянской стороной, либо вот такие вот заявления. Мы выбираем первое", - отметила Захарова.

Что касается тематики разблокирования коммуникаций в регионе, то по словам Захаровой, она предметно прорабатывается вице-премьерами Армении, Азербайджана и РФ: "По этому не считаю правильным реагировать на такие комментарии со стороны. Это компетенция соответствующих представителей".

Ранее мы писали о том, что Армения заинтересована в скорейшей делимитации границ с Азербайджаном.