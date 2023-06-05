Армения заинтересована в скорейшей делимитации границ

Армянские власти заинтересованы в скорейшем уточнении параметров делимитации границ с Азербайджаном. Об этом в понедельник в парламенте заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Армения заинтересована в скорейшем определении четких параметров делимитации", - сказал он, добавив, что задача по полной делимитации границ в короткие сроки может быть нереалистичной.

По словам главы МИД, Ереван и Баку не достигли окончательной договоренности о конкретных картах, на основании которых должна быть проведена делимитация.

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