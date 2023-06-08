https://news.day.az/politics/1571763.html Италия всегда поддерживала справедливую позицию Азербайджана - Мухтар Бабаев
Италия всегда поддерживала справедливую позицию Азербайджана - Мухтар Бабаев
Во время конфликта между Азербайджаном и Арменией Италия всегда поддерживала Азербайджан и высказывала справедливую точку зрения.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на мероприятии, посвященном Дню Республики Италии.
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