Италия всегда поддерживала справедливую позицию Азербайджана

Во время конфликта между Азербайджаном и Арменией Италия всегда поддерживала Азербайджан и высказывала справедливую точку зрения.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на мероприятии, посвященном Дню Республики Италии.

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