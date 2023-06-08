Али Асадов и Михаил Мишустин обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 8 июня в рамках рабочего визита в Сочи встретился с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана, стороны с удовлетворением отметили, что усилиями глав Азербайджана и России взаимоотношения двух стран вышли на уровень стратегического партнерства.

Устойчивый рост взаимной торговли и инвестиций был расценен как яркое свидетельство динамичного развития двусторонних отношений. Была подчеркнута важность очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, которое планируется провести в конце текущего месяца в Москве. Констатированы хорошие результаты взаимодействия в сельском хозяйстве.

Стороны охарактеризовали транспортно-логистическую сферу как важный вектор сотрудничества. В этой связи выражена обоюдная готовность продолжать совместные усилия по обеспечению функционирования международного транзитного коридора Север-Юг на полную мощность.

Стороны отметили наработанный большой опыт успешной промышленной кооперации, положительно оценили взаимодействие в сфере совместного производства.

Главы правительств также рассмотрели актуальные вопросы азербайджано-российского торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов в различных областях.