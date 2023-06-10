https://news.day.az/politics/1572220.html По поручению Президента Ильхама Алиева Украине переданы 20 тонн топлива - ФОТО - ВИДЕО
По поручению Президента Ильхама Алиева Украине переданы 20 тонн топлива - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева с учетом обращения украинской стороны SOCAR предоставила Украине 20 тонн топлива в качестве гуманитарной помощи, сообщает в субботу Day.Az.
Отметим, что накануне из Азербайджана была отправлена очередная гуманитарная помощь Украине. Гуманитарная помощь была организована по поручению Президента Ильхама Алиева с учетом поступившего от украинской стороны обращения. Гуманитарные грузы состоят из водопроводных труб, водяных насосов, спасательных жилетов.
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