Европейский суд отклонил очередное требование Армении против Азербайджана

12 июля 2023 Европейский Суд по Правам Человека (ЕСПЧ) отклонил требование Армении от 21 июня 2023 года, целью которого было введении временной обеспечительной меры против Азербайджана в связи с установкой пограничного контрольно-пропускного пункта в начале дороги Лачин-Ханкенди, передает Day.Az.

Таким образом, ЕСПЧ своим решением еще раз подтвердил безосновательность требования Армении "устранить все препятствия для движения по Лачинскому коридору и уведомить об этом Комитет министров".

ЕСПЧ не установил препятствование погранично-пропускным пунктом движению по Лачинской дороге и нарушение Азербайджаном решения от 21 декабря 2022 года о принятии мер, находящихся в пределах юрисдикции Азербайджана, для обеспечения безопасного прохода через Лачинскую дорогу лиц, нуждающихся в лечении.

Отметим, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.