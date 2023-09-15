Новый импульс в отношениях Азербайджана со странами Центральной Азии

Автор: Эмин Севдималиев

Состоялся визит Президента Ильхама Алиева в Таджикистан, в рамках которого глава государства принял участие на саммите стран Центральной Азии. В контексте данного визита необходимо проанализировать несколько ключевых моментов, которые подчеркнут важность участия Президента Ильхама Алиева.

Начнем с того, что Президет Ильхам Алиев стал первым в истории главой государства, не входящего в регион, который получил приглашение на саммит региональных стран. Сам факт такого приглашения от стран Центральной Азии, которые за последние годы значительно увеличили свой авторитет и важность в мировой повестке, указывает на значительный уровень высокого уважения и доверия, которое оказывается Президенту Ильхаму Алиеву.

И это не должно вызывать удивления. Конечно же, во многих аспектах глобальная политика является отражением жизни и подчиняется аналогичным правилам. Главы государств, как и все люди, предпочитают и любят вести дела с коллегами, которых они уважают и которым можно доверять. Систематическая политика, которую проводит Азербайджан, делает страну надежным партнером, поведение которого оценивается как рациональное и поддается анализу. И предсказуемость политики не является негативным аспектом, напротив, главам иностранных государств это внушает спокойствие и позволяет строить отношения с минимальными рисками.

Второй момент, который необходимо подчеркнуть, связан с увеличивающимся влиянием Азербайджана в последние годы. И если мы неоднократно говорили о том, что Азербайджан становится важным партнером для западных стран, в силу вклада Баку в энергобезопасность и экономический рост старого континента, то тема важности Азербайджана для стран Центральной Азии заслуживает более детального рассмотрения. Последние изменения в мировой политике, особенно напряженность в Восточной Европе, создают серьезные ограничения для операций европейских компаний. Нарушение логистики между Европой и Китаем стало одной из серьезнейших проблем, которые пытаются решить компании как в Азии, так и в Европе.

На фоне этих событий возникла серьезная потребность в использовании альтернативных логистических и транспортных маршрутов. Главной надеждой стал Средний Коридор, который станет мостом из Европы в Китай. Особую роль в этом маршруте играют Азербайджан и страны Центральной Азии, в силу своего стратегического географического расположения. И именно сотрудничество между Азербайджаном и странами Центральной Азии является ключевым элементом для функционирования транспортного маршута. Президент Ильхам Алиев в своем выступлении отметил, что возможности Азербайджана в сфере транспорта и логистики доступны странам Центральной Азии:

"Наши братья в Центральный Азии знают, что вся транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана открыта для них", - отметил глава государства.

В контексте выступления Президента Ильхама Алиева, важно отметить конкретные направления работы в сфере развития транспортного потенциала страны. В частности, Президент Ильхам Алиев подчеркнул работу по модернизации железной дороги Баку - Тбилиси - Карс и расширение возможностей судостроительной верфи:

"Принимая во внимание растущую потребность грузоотправителей из стран Центральной Азии, мы активно работаем над расширением возможностей нашей Cудостроительной верфи. После завершения новых инвестиционных проектов количество производимых танкеров и сухогрузов вырастет с сегодняшних 6 до 10 - 15 в год", - подчеркнул глава государства.

Рассмотрев выступление Президента Ильхама Алиева становится понятно, что развитие железнодорожного и морского транспорта является двумя элементами единой стратегии. Таким образом, Баку сможет обеспечить больший объем перевозок по Среднему коридору, что благопритяно скажется на экономике Азербайджана, а также придаст импульс экономическому росту других стран, участвующих в маршруте. В итоге, это приведет к улучшению торговых показателей между странами.

Это подводит нас к тому, что Азербайджан и страны Центральной Азии являются важными друг для друга странами не только в сфере транспортного сотрудничества. Конечно, наличие совместных крупных стратегических проектов является важной ступенью, позволяющей перевести взаимные отношения на более высокий уровень. Однако, фундаментом всех последующих достижений является взаимная торговля. В современной политике торговля является фундаментом, на котором строятся долгосрочные отношения и по этому не вызывает удивление то, что Президент Ильхам Алиев заострил внимание на вопросах торговли и инвестиций.

"В прошлом году товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии вырос более чем в 3 раза. За 7 месяцев этого года рост еще на 50 процентов. Уже созданы совместные инвестиционные фонды, согласован объем взаимных инвестиций в более чем 1 миллиард долларов в ближайшие 3 года. Мы уже реализуем многие проекты в сфере промышленной кооперации, машиностроения, автопрома, судостроения и сельского хозяйства, а именно хлопководства, шелководства, садоводства и животноводства. В начальной стадии реализации находятся инвестиционные проекты в сфере гостиничного бизнеса и туризма. Мы видим интерес компаний из Центральной Азии к недавно созданной в Азербайджане Свободной экономической зоне Алят", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Таким образом, Азербайджан и страны Центральной Азии остаются важыми друг для друга партнерами, отношения которых распространяются на большое количество важных сфер, включающих инвестиции, торговлю, транспорт, сельское хозяйство и прочие. Участие Президента Ильхама Алиева на саммите в Душанбе, в качестве первого в истории приглашенного главы государства не входящего в регион, подчеркивает стратегическую природу взаимоотношений между Азербайджаном и братскими странами Центральной Азии и, без сомнений, создаст дополнительные возможности для расширения сотрудничества в будущем.