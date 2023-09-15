Генпрокурор Азербайджана принял замминистра юстиции Турции

Заместитель министра юстиции Турции Хасан Йылмаз прибыл с официальным визитом в Азербайджан по приглашению генерального прокурора Кямрана Алиева для участия в 4-м заседании генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества в Баку.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру, в ходе состоявшейся сегодня встречи между генеральным прокурором Азербайджана и заместителем министра юстиции Турции было подчеркнуто развитие дружественных и братских отношений между двумя странами благодаря совместным усилиям глав Азербайджана и Турции.

Кямран Алиев проинформировал о проводимых в стране реформах, направленных на модернизацию деятельности органов прокуратуры.

Выразив благодарность за теплый прием, Хасан Йылмаз отметил высокий уровень развития связей и плодотворного сотрудничества между нашими странами.

На встрече был проведен обмен мнениями по сотрудничеству в правовой сфере, выражена уверенность в том, что дружеские и партнерские связи между двумя странами будут успешно продолжены и в дальнейшем.