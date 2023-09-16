Варданян подкупает продуктами жителей Карабаха

Автор: Байрам Эльшадов

Есть у российского беглого олигарха Рубена Варданяна смехотворная организация под названием "Фронт безопасности и защиты арцаха". Уже одно название наводит мысль на то, что это очередная фиктивная контора, с помощью которой Рубен Карленович отмывает свои грязные деньги. Ведь безопасностью и защитой Карабахского экономического региона может заниматься лишь руководство Азербайджана, а не самозванцы, которых не признает мировое сообщество.

Но суть не в этом. Дело в том, что вышеупомянутая организация беглеца объявила "благотворительную" акцию. Мол, с сегодняшнего дня в Ходжавенде беременные женщины могут получать высококалорийные продуктовые наборы.

На первый взгляд читателю может показаться, что Рубик действительно раскаялся в своих грехах и начал оказывать заботу жителям Карабаха. Но мы не случайно взяли в кавычки слово благотворительный. Варданян под ширмой благотворительности подкупает людей, которых сам же загнал в тяжёлую ситуацию. Именно Варданян и его подельники были против открытия дороги Агдам-Ханкенди, тем самым волей-неволей признаваясь, что никакого гуманитарного "кризиса" в Карабахе нет и в помине.

Ещё один интересный момент. Если, как утверждают с пеной у рта сепаратисты, в Карабахе царит "голод", откуда у Варданяна постоянно пополняются запасы? Откуда продукты на раздачу, если они, якобы, находятся в блокаде?

Этим вопросом стоит задасться жителям Карабахского экономического региона Азербайджана, которых сепаратисты держат в заложниках. Которых эти же самые бандиты довели до нищеты, разграбляя на протяжении долгих лет богатства на оккупированных ими территориях.