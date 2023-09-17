https://news.day.az/politics/1598585.html Мирное соглашение в Гранаде не будет подписано - Пашинян
Мирное соглашение в Гранаде не будет подписано - Пашинян
На саммите Европейского политического союза в Гранаде мирное соглашение между Ереваном и Баку не будет подписано.
Как сообщает Day.Az, об этом скаал в беседе с журналистами премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Премьер-министр Армении заявил, что, к сожалению, подписание мирного соглашения не планируется.
Он отметил, что еще нет согласованного документа, отвечающего интересам Армении:
"Приоритетом для Еревана является мирная повестка. Кабинет министров хочет подписать мирный договор с Баку как можно скорее - к концу этого или началу следующего года".
Интенсивные переговоры продолжатся, и Пашинян надеется, что стороны придут к решению.
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