Мирное соглашение в Гранаде не будет подписано

На саммите Европейского политического союза в Гранаде мирное соглашение между Ереваном и Баку не будет подписано.

Как сообщает Day.Az, об этом скаал в беседе с журналистами премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении заявил, что, к сожалению, подписание мирного соглашения не планируется.

Он отметил, что еще нет согласованного документа, отвечающего интересам Армении:

"Приоритетом для Еревана является мирная повестка. Кабинет министров хочет подписать мирный договор с Баку как можно скорее - к концу этого или началу следующего года".

Интенсивные переговоры продолжатся, и Пашинян надеется, что стороны придут к решению.