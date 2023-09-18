https://news.day.az/politics/1598681.html Пресечена провокация армян в Агдамском направлении
Пресечена провокация армян в Агдамском направлении
17 сентября около 23:15 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку выполнить копку в целях инженерной подготовки траншеи перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, проводимые работы были немедленно пресечены", - сообщили в ведомстве.
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