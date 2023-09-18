Диалог между Азербайджаном и Арменией позволит получить максимальное количество информации для поиска пропавших без вести
Усиление диалога между Азербайджаном и Арменией позволит Азербайджану получить максимальное количество информации для поиска пропавших без вести.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом бывший премьер-министр Молдовы Кирилл Габурич сказал в своем выступлении на международной конференции на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести".
По его словам, число пропавших без вести в Азербайджане приближается к 4 000.
"Для того чтобы помочь семьям пропавших без вести найти своих родных, существует несколько способов. Прежде всего, важно улучшить коммуникацию между конфликтующими сторонами. Обмен информацией играет решающую роль в данной ситуации", - заметил Габурич.
Он также подчеркнул, что помимо этого важно обеспечивать постоянную поддержку семьям пропавших без вести.
"Неопределенность в судьбе их близких оказывает серьезное, чрезвычайно травмирующее воздействие на их психическое и физическое здоровье", - добавил он.
Он отметил, что мировое сообщество не уделяет достаточного внимания теме пропавших без вести. Поэтому необходимо, чтобы как можно больше людей начали обсуждать эту проблему на глобальном уровне.
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