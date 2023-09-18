Растет число обращений в связи с пропавшими без вести во время Первой Карабахской войны

Увеличивается число обращений в связи с пропавшими без вести во время Первой Карабахской войны.

Об этом сказал в понедельник Trend заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов, передает Day.Az.

По его словам, на сегодня на освобожденных от оккупации территориях обнаружены 10 массовых захоронений. В то же время в ходе строительных работ там были обнаружены останки более 100 человек, предположительно принадлежащие пропавшим без вести лицам.

"Число обращений в госкомиссию растет. Обращаются лица, потерявшие близких в ходе Первой Карабахской войны и не обратившиеся ранее. Рабочая группа регистрирует эти обращения, систематически проводит исследования. В соответствии с ходом процессов мы сообщим общественности о лицах, которых мы зарегистрировали как пропавших без вести, в конце этого или начале следующего года", - добавил Самедов.

Отметим, что сегодня при организации Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан прошла международная конференция "Усиление национальных и международных усилий по выяснению судьбы пропавших без вести" с участием бывших глав государств и правительств зарубежных стран, представителей международных организаций, в том числе структур, осуществляющих деятельность в гуманитарной сфере, международных политических экспертов.