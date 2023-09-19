Эрдоган об активной роли Турции в переговорах между Азербайджаном и Арменией

Турция играет активную и продуктивную роль в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос посетившего Азербайджан в июне этого года американского журналиста Паоло фон Шираха, основателя и главного редактора информационного агентства "Schirach Report", в ходе встречи в Нью-Йорке с представителями мозговых центров.

"Я побывал в Карабахе по приглашению вашей братской страны, Азербайджана, и меня очень впечатлило то, что я увидел в регионе", - сказал журналист, спросив Эрдогана о шагах, предпринятых Турцией для достижения мира между двумя странами.

В ответ президент Турции заявил, что Анкара очень надеется на установление прочного мира в регионе и приветствует усилия Азербайджана по решению проблемы.

"Вместе с нашими азербайджанскими братьями мы продолжаем усилия по установлению мира в регионе. Турция показала все свои возможности для решения этой проблемы и находится в тесном контакте с обеими сторонами. Мы надеемся, что восстановление мира между двумя странами будет способствовать развитию региона", - подчеркнул Эрдоган.