Община Западного Азербайджана осудила армянские теракты в Карабахе

Община Западного Азербайджана резко осуждает террористические акты, совершенные армянскими незаконными вооруженными формированиями на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша и новопостроенном тоннеле на территории села Тагаверд Ходжавендского района, и выражает глубокие соболезнования семьям погибших, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на общину.

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