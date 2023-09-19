https://news.day.az/politics/1599122.html Община Западного Азербайджана осудила армянские теракты в Карабахе
Община Западного Азербайджана осудила армянские теракты в Карабахе
Община Западного Азербайджана резко осуждает террористические акты, совершенные армянскими незаконными вооруженными формированиями на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша и новопостроенном тоннеле на территории села Тагаверд Ходжавендского района, и выражает глубокие соболезнования семьям погибших, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на общину.
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