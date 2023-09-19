Только сам Азербайджан сможет установить окончательный мир в регионе

Нет сомнений, что это были террористические акты. Это были целенаправленные террористические действия армянской стороны. Диверсионная группа армян заложила свежие мины там, где уже поработали саперы и где шло строительство дороги. В течение всего нескольких часов от армянских мин погибли шесть человек, а при армянском обстреле были ранены двое азербайджанских военнослужащих! Это, несомненно, теракт.

Об этом сказал в комментарии Day.Az известный литовский военный журналист, участник Первой карабахской войны Ричардас Лапайтис.

Происходит все это тогда, когда предпринимаются усилия для нормализации ситуации, снятия напряженности, на фоне попыток возобновления переговоров и осуществления гуманитарных акций, подчеркнул он. По словам Лапайтиса, несмотря на все добрые намерения Баку, в армянской среде остаются реваншистские силы, желающие отыграть ситуацию назад. Они не согласны на интеграцию и стараются предотвратить ее любым путем. В том числе прибегая к террористическим актам.

"У меня не хватает слов выразить всю свою боль. Сочувствую родным и близким погибших. Это страшная боль. Приношу свои соболезнования. Две карабахские войны унесли десятки тысяч жизней молодых азербайджанцев, до сих пор сотни тысяч мин остаются в азербайджанской земле. Мир должен проснуться и осудить Армению! Посмотрите, сколько массовых захоронений обнаруживается в последнее время на освобожденных землях. В Дшалты, в Шуше, в Агдаме, в Ходжавенде находят братские могилы, в которых почти тридцать лет находились останки пропавших без вести в Первую карабахскую войну азербайджанских военных и мирных жителей-азербайджанцев. Кажется, вся земля дышит смертью после десятилетий армянской оккупации. Эту смерть принесла на территорию Азербайджана Армения - сказал Лапайтис.

По мнению литовского журналиста, в происходящем есть огромная доля вины российских миротворцев. Уже не является тайной, что армянские диверсионные группы действуют за спиной РМК, и говорить, что миротворцы ни о чем не ведают, смешно, считает наш собеседник. Ричардас Лапайтис уверен, что вопросы начнут решаться только тогда, когда российские миротворцы покинут Карабах и Азербайджан сам, своими силами наведет порядок в регионе. Только сам Азербайджан сможет навести порядок на своих землях. Вот тогда и прекратятся эти страшные кровавые акты, отметил военный журналист. Лапайтис подчеркнул, что приветствует локальные антитеррористические действия, начатые Азербайджанской армией в зоне РМК в ответ на теракты.

"Провокации с минами, истерики о "блокаде" и "геноциде" - все это свидетельствует о том, что Армения говорит одно, думает другое, а делает третье. А Россия идет самым легким путем, чтобы удержать армянство в своей орбите - закрывает глаза на деятельность незаконных вооруженных формировании в зоне своей временной ответственности, фактически потворствуя тем самым армянским террористам. Повторю еще раз - только Азербайджан, сам, своими силами сможет установить окончательный мир в регионе", - сказал Ричардас Лапайтис.

Лейла Таривердиева