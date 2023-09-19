Проводятся следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу в связи с преступлениями армянских вооруженных формирований

Проводятся совместные следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, возбужденному в связи с преступлениями, совершенными армянскими вооруженными формированиями.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сегодня на брифинге сказал начальник пресс-службы СГБ Азербайджана Тамерлан Рагимов.

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