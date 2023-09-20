Организация тюркских государств осудила теракты армян в Карабахе

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) выразил серьезную обеспокоенность провокациями Армении против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, осудил последние террористические акты армян в Карабахском экономическом районе Азербайджана, повлекшие гибель азербайджанских военнослужащих и мирных жителей.

Об этом говорится в заявлении ОТГ, сообщает Day.Az.

Было отмечено, что незаконное присутствие остатков вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, установка ими мин, использование природных ресурсов Азербайджана, контрабанда оружия, военной техники и осуществление незаконной ротации личного состава нанесли серьезный удар по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В этом контексте генеральный секретарь выражает твердую уверенность в том, что меры, осуществленные Азербайджаном, обеспечат реинтеграцию армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в конституционный строй Азербайджанской Республики. Генеральный секретарь выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате армянской провокации, братскому азербайджанскому народу и правительству, говорится в заявлении.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя были выведены только легитимные военные цели.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.