Армяне Карабаха могут жить в мире в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом в четверг, отвечая на вопросы Trend, сказал бывший посол Турции в Азербайджане, представитель Общественного объединения поддержки социального развития İMZA в Турции Хулуси Кылыч.

Отметив, что "Железный кулак" раздавил головы сепаратистов в Карабахе, экс-посол выразил надежду на положительные результаты встречи, проходящей сегодня в Евлахе.

"В результате локальных антитеррористических мероприятий, начатых Азербайджаном 19 сентября и продолжавшихся менее 24 часов, сепаратисты в Карабахе были обезврежены. Таким образом, армянское население, проживающее в Карабахе, избавилось от этих сепаратистов. Три года Азербайджан терпеливо ждал выхода этих армянских незаконных формирований из Карабаха. Но поскольку они этого не сделали, Азербайджан поступил так, как было нужно.

В ходе локальных антитеррористических мероприятий Азербайджан не причинил вреда ни гражданским лицам, ни инфраструктуре. Нет другой армии, которая проводит мероприятия с такой точностью. Азербайджан также одержал вторую победу после Второй Карабахской войны. Эта победа была одержана силами азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. В мировой истории очень мало государств, одержавших подобный триумф", - добавил он.

Х.Кылыч заявил, что Карабах - это земля Азербайджана и проживающее там гражданское армянское население является гражданами Азербайджана.

"Мы надеемся на положительные результаты сегодняшней встречи в Евлахе. Армяне, проживающие в Карабахе, могут жить в Азербайджане в мире и спокойствии", - подчеркнул Х.Кылыч.