https://news.day.az/politics/1599937.html Минобороны Турции обвиняет Ереван - ПОДРОБНОСТИ
Минобороны Турции обвиняет Ереван - ПОДРОБНОСТИ
Ереван не выполняет обязательства по прекращению огня в рамках трехстороннего заявления Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года, что приводит к дестабилизации обстановки в регионе.
Как передает Day.Az, с таким утверждением выступило Министерство национальной обороны Турции.
"Армения не выполняет обязательства по прекращению огня от 10 ноября, что приводит к дестабилизации обстановки в регионе и эскалации напряженности", - говорится в заявлении ведомства, которое приводит газета Hurriyet.
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