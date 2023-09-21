Минобороны Турции обвиняет Ереван

Ереван не выполняет обязательства по прекращению огня в рамках трехстороннего заявления Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года, что приводит к дестабилизации обстановки в регионе.

Как передает Day.Az, с таким утверждением выступило Министерство национальной обороны Турции.

"Армения не выполняет обязательства по прекращению огня от 10 ноября, что приводит к дестабилизации обстановки в регионе и эскалации напряженности", - говорится в заявлении ведомства, которое приводит газета Hurriyet.