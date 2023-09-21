Представители армянских жителей Карабаха запросили продовольствие и топливо

Представители армянских жителей Карабаха заявили, что они нуждаются в продовольствии и топливе.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении Администрации Президента Азербайджана по итогам сегодняшней встречи в Евлахе.

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