https://news.day.az/politics/1599971.html Представители армянских жителей Карабаха запросили продовольствие и топливо
Представители армянских жителей Карабаха запросили продовольствие и топливо
Представители армянских жителей Карабаха заявили, что они нуждаются в продовольствии и топливе.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении Администрации Президента Азербайджана по итогам сегодняшней встречи в Евлахе.
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