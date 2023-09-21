Французский военный эксперт проанализировал триумф Азербайджана

Антитерростистические мероприятия Азербайджана в Карабахе изменили ситуацию менее чем за 24 часа.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил французский журналист и военный эксперт Жан-Доминик Мерше.

"Так называемые "выборы", проведенные 9 сентября в Карабахе, который согласно международному праву является частью Азербайджана, стали "красной линией" для Баку. Азербайджан обвинил Армению в том, что в Карабахе находились около 10 тысяч военнослужащих, из которых 3 тысячи набраны из местных жителей, но Ереван это отрицал, хотя и не очень убедительно. Такое присутствие противоречило договоренностям 2020 года.

Беспилотники и артиллерия ВС Азербайджана нанесли удары по военным объектам (радары, зенитные орудия) и взяли под контроль 90 боевых позиций на линии соприкосновения. Баку заявляет, что азербайджанские войска не целились на мирное население и гражданские объекты. Антитеррористические меры Азербайджана, начавшияся во вторник днем, достигли своих целей менее чем за сутки. Армянские незаконные вооруженные формирования не смогли оказать сопротивления и сдались. Достигнутая при посредничестве российского миротворческого контингента договоренность, которая вступила в силу в 13:00 по бакинскому времени в среду, предусматривает разоружение армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахе и их вывод из региона. В четверг представители армянских жителей Карабаха и официальные лица Азербайджана провели переговоры о реинтеграции. Одним словом, армянские сепаратисты потерпели поражение", - сказал он.

Жан-Доминик Мерше отметил, что геополитическая карта Южного Кавказа меняется на глазах.

Говоря о будущем армянского населения Карабаха в составе Азербайджана, журналист подчеркнул, что Баку заявил о праве армянских жителей Карабаха оставаться жить в своих домах, им​​предлагается реинтеграция путем переговоров с их представителями.