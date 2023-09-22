https://news.day.az/politics/1600112.html Всего в Карабахе обнаружено и обезврежено 2728 мин, произведенных в Армении в 2021 году - Джейхун Байрамов
Всего в Карабахе обнаружено и обезврежено 2728 мин, произведенных в Армении в 2021 году - Джейхун Байрамов
С августа 2022 года по настоящее время в Карабахе обнаружено и обезврежено 2728 мин, произведенных в Армении в 2021 году.
Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе обсуждений в СБ ООН по Карабаху.
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