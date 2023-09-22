МЧС Азербайджана направило продовольственный груз для армянских жителей Карабаха

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджанской Республики приняло решение отправить продовольственный груз для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, 22 сентября из Агдамского района были отправлены два 20-тонных грузовика c различными продуктами питания и средствами гигиены и два грузовика с хлебом.

Товары будут доставлены по дороге Агдам-Ханкенди, которая уже находится в эксплуатации, и распределены среди населения.

Доставка таких гуманитарных продовольственных грузов будет продолжаться.

Напомним, что по приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в городе Евлах ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном в качестве представителей армянских жителей Карабаха.

В контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана сообщили, что существует особая потребность в топливе. В то же время они попросили гуманитарную помощь в виде продуктов питания.

По итогам встречи их просьба была воспринята положительно.