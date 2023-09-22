В парламенте Азербайджана пройдут общественные слушания по возвращению в Западный Азербайджан

25 сентября в Милли Меджлисе (парламент) пройдут общественные слушания на тему " Возвращение в Западный Азербайджан: Правовые аспекты", организованные Комитетом по правовой политике и государственному строительству.

Как сообщили в пятницу Day.Az в парламенте Азербайджана, на мероприятии будут обсуждаться массовое изгнание азербайджанцев с их исконных земель (нынешней Армении), правовые аспекты возвращения в Западный Азербайджан, правовая оценка преступлений, совершенных армянами и другие вопросы.

В слушаниях примут участие депутаты Милли Меджлиса, члены Общины Западного Азербайджана, представители правоохранительных органов, ученые и исследователи-правоведы, представители гражданского общества и эксперты.