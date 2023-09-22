Генпрокуратура расследует минный инцидент в Шуше

В связи с минным инцидентом, произошедшим в Шуше (на территории, которая перешла под контроль азербайджанской армии), в прокуратуре Шушинского района проводится расследование.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджанской Республики.

Напомним, что 22 сентября около 12 часов гражданин Азербайджана (1965 года рождения), находившийся за рулем бульдозера при проведении дорожно-строительных работ, получил травмы в результате разрыва мины, заложенной на дороге на территории села Халфалы Шушинского района.

В результате инцидента мужчина получил легкие травмы. Опасности для его жизни нет.