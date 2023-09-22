В Баку отметили 100-летие Кемеля Токаева и 115-летие Мир Джалала Пашаева

В Национальной библиотеке Азербайджана состоялась международная конференция на тему "Мастера тюркской литературы", посвященная 100-летию видного писателя, основоположника детективного жанра в казахской литературе, драматурга, общественного деятеля Кемеля Токаева и 115-летию классика азербайджанской литературы XX века, ученого-педагога Мир Джалала Пашаева.

В мероприятии приняли участие Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, Советник Президента Республики Казахстан Малик Отарбаев, Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, Председатель Комитета культуры Милли Меджлиса Азербайджана Ганира Пашаева, Президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли, ректор Азербайджанской дипломатической академии Хафиз Пашаев, директор Национальной библиотеки Азербайджана Керим Тахиров, директор Национальной библиотеки Казахстана Бакытжамал Оспанова, а также такие видные казахстанские и азербайджанские деятели науки, литературы и искусства как Чингиз Абдуллаев, Койшыгул Зарлы, Бактыгали Айжигитов, Бакыт Кутпанбаев, Саят Камшыгер, Талант Арынгали, Нургали Ораз, Кадырбек Каныпияулы, Тахсин Муталибов, Нариман Абдурахманлы и др.

В ходе конференции участники выступили с докладами о жизни и творческой деятельности К.Токаева и М.Пашаева, поделились мнениями о важности дальнейшего сближения тюркских народов путем культурного взаимодействия.

В рамках мероприятия также состоялась торжественная церемония презентации книги К.Токаева"Ночной выстрел", изданной на азербайджанском языке, и книги М.Пашаева "Сердце гор", изданной на казахском языке. Наряду с презентацией сборников произведений мастеров художественного слова тюркского мира, также была организована книжно-иллюстративная выставка, посвященная их творчеству.

М. Отарбаев зачитал поздравительное письмо Президента Республики Казахстан по случаю проведения мероприятия и передал его азербайджанской стороне. "Казахи и азербайджанцы - с давних пор родные, дружественные народы. Укреплению отношений братских стран способствуют не только добрососедство и экономическое сотрудничество через Каспийское море, но и духовные связи наших уважаемых писателей и выдающихся личностей", говорится в письме Главы государства.

В завершение конференции руководители национальных библиотек двух стран выразили признательность Посольству Казахстана в Азербайджане за поддержку в организации мероприятия, а также поблагодарили гостей за участие, вносимый ими вклад в дело развития культурных связей тюркского мира.