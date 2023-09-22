Джейхун Байрамов преподнес турецкому коллеге карабахский ковер

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов преподнес турецкому коллеге Хакану Фидану карабахский ковер.

Об этом сообщает министерство иностранных дел Турции, передает в пятницу Day.Az.

Было отмечено, что ковер будет использоваться в "Турецком доме" в Нью-Йорке.

"Мы благодарим братский Азербайджан за этот значимый подарок", - говорится в сообщении.