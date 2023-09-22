https://news.day.az/politics/1600377.html Джейхун Байрамов преподнес турецкому коллеге карабахский ковер
Джейхун Байрамов преподнес турецкому коллеге карабахский ковер
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов преподнес турецкому коллеге Хакану Фидану карабахский ковер.
Об этом сообщает министерство иностранных дел Турции, передает в пятницу Day.Az.
Было отмечено, что ковер будет использоваться в "Турецком доме" в Нью-Йорке.
"Мы благодарим братский Азербайджан за этот значимый подарок", - говорится в сообщении.
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