Активисты азербайджанской диаспоры проинформировали европейскую общественность о минном терроре Армении

Азербайджанские диаспорские организации, действующие в Европе, объединили усилия для информирования местной общественности о минном терроре, совершенном армянской стороной 19 сентября на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

В обращениях активистов диаспоры, адресованных главам государств, правительств и МИД стран, в которых они проживают, депутатам парламентов, местной общественности и международным организациям, осуждается совершение армянской стороной ряда масштабных военных провокаций и террористических атак в Карабахском экономическом районе. В заявлении, адресованном канцлеру Германии Олафу Шольцу от имени бременского Дома культуры Азербайджана, говорится, что в результате армянских провокации и террора, совершенных на территории Ходжавендского района, где временно дислоцируются российские миротворцы, погибли два гражданских лица и четыре сотрудника полиции Азербайджана. В заявлении, адресованном мировой общественности и международным организациям от имени общества "Натаван", действующего в Чешской Республике, подчеркивается, что действия Армении, противоречащие трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и международному праву, ставят под угрозу жизнь гражданских лиц и военнослужащих Азербайджана.

В заявлении, адресованном мировой общественности от имени "Центра азербайджанского языка и культуры" при Белградском университете, отмечалось, что общее число жертв мин после 44-дневной войны в 2020 году достигло 314 человек, из которых 67 погибли. В заявлении, адресованном мировой общественности от имени Общества азербайджанцев Словакии, мировая общественность и международные организации призываются к оказанию давления на Армению и принятию решительных шагов во имя достижения стабильного мира и стабильности в регионе.

Председатель Германо-азербайджанского радиологического и нейрорадиологического общества, директор клиники в регионе Рейн-Зиг, доктор медицинских наук Нуран Абдуллаев, обращаясь к министру иностранных дел Германии Анналене Бербок и государственному секретарю МИД Германии Андреасу Михаэлису выразил протест против одностороннего и предвзятого освещения некоторыми немецкими СМИ локальных антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Во время встречи Нурана Абдуллаева с председателем фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в городском муниципалитете Кельна и членом Экономического совета ХДС Берндом Петелкау также была выражена обеспокоенность азербайджанской общины публикацией в немецкой прессе сфабрикованной и предвзятой информации о нашей стране, локальных антитеррористических мероприятиях, проведенных в Карабахском экономическом районе Азербайджана, было подчеркнуто, что община осуждает публикацию подобных односторонних репортажей, и предоставлена информация о причинах, создавших предпосылки для проведения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском экономическом районе.

На новостном портале Германии https://nex24.news была опубликована статья под названием "Тюрколог Гесс: "Что происходит в Карабахе?. В статье, написанной немецким ученым-тюркологом Михаэлем Хейнхардом Гессом, говорится, что несоблюдение Арменией положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и продолжение ею военных провокаций, присутствие и провокации незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана вынудили Азербайджан начать 19 сентября 2023 года в Карабахе локальные антитеррористические мероприятия. Было доведено до внимания, что Азербайджан в течение всего лишь одного дня принудил сепаратистов сдаться. "Интересно, что бы на самом деле сделала Германия, если бы сепаратисты, такие как "Рейхсбургер", установили зенитные орудия в Федеративной Республике?" - задался вопросом ученый.