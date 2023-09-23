Участиники конференции "Деколонизация: Тихая революция" приняли итоговое заявление

На конференции "Деколонизация: Тихая революция", состоявшейся в Генеральном штабе ООН, было принято итоговое заявление.

Как сообщает в субботу Day.Az, в заявлении говорится:

"На первом мероприятии, проведенном в Баку 6 июля 2023 года в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики, стороны договорились о создании Бакинской инициативной группы и выразили намерение продолжить сотрудничество в борьбе с колониализмом.

Участники конференции "Деколонизация: Тихая революция" поздравили Бакинскую инициативную группу с официальным началом деятельности и выразили благодарность за организацию конференции при поддержке Постоянного представительства Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций (в качестве председателя Координационного бюро Движения неприсоединения)".

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