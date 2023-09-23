https://news.day.az/politics/1600548.html Ожидаем, что армяне в Карабахе выполнят все свои обязательства - Эльчин Амирбеков в интервью BBC
Ожидаем, что армяне в Карабахе выполнят все свои обязательства - Эльчин Амирбеков в интервью BBC
Центральная власть Азербайджана ожидает, что армяне в Карабахе выполнят все свои обязательства, в первую очередь, распустят вооруженные формирования и сложат оружие, а оставшаяся часть оккупационных сил Армении будет выведена с нашей суверенной территории.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью радиостанции BBC.
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