Ожидаем, что армяне в Карабахе выполнят все свои обязательства

Центральная власть Азербайджана ожидает, что армяне в Карабахе выполнят все свои обязательства, в первую очередь, распустят вооруженные формирования и сложат оружие, а оставшаяся часть оккупационных сил Армении будет выведена с нашей суверенной территории.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью радиостанции BBC.

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