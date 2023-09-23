В Лондоне и Манчестере организована акция по информированию об армянском минном терроризме

В британских городах Лондон и Манчестер состоялась информационная акция, отражающая трагические последствия разрыва мин, в массовом порядке заложенных армянскими вооруженными силами в Карабахском регионе Азербайджана в годы оккупации.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, в ходе акции, организованной Британской азербайджанской общиной, грузовики с LED экранами, отражающими различные лозунги, хештеги и информацию, двигались по многолюдным центральным улицам Лондона и Манчестера. Во время 8-часовой акции автомобили привлекли внимание местных жителей, проехав по лондонским улицам Oxford Street, Regent Street, Picadilly, Westminister Bridge, Parliament Square, а также по манчестерским улицам Picadilly Gardens, King Street, New Cathedral Street, Cheetham Hill Road, Canal Street и пр.

В информации, демонстрируемой посредством экранов, было отведено место таким фактам, как закладка армянскими вооруженными силами в период оккупации на азербайджанских землях 1,5 миллиона мин, загрязнение 147 988 гектаров территории на высоком уровне и 675 570 гектаров - на среднем и низком уровнях, о том, что с 1991 года и по настоящее время жертвами мин стали 3393 человека, включая женщин и детей, а число жертв мин с 10 ноября 2020 по 19 сентября 2023 года достигло 314 человек, из которых 67 погибли, приведены такие хештеги, как #stoparmeniancrimes, #MapsForKarabakhSafety, #KarabakhSafety.