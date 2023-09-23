В ООН поднят вопрос об ущербе, нанесенном горнодобывающей промышленностью Армении Азербайджану

Исполнительный директор Общественного объединения "Служба здоровью" Парвана Велиева, являющаяся членом коалиции "Environmental Protection First" (EPF), подняла в ООН вопрос об экологическом ущербе, нанесенном Азербайджану горнодобывающей промышленностью Армении.

Как сообщает в субботу Day.Az, на проведенной 22 сентября встрече высокого уровня Генеральной Ассамблеи в связи с туберкулезом она подчеркнула, что деятельность горнодобывающей промышленности в Армении незаконная, нет экологических норм и стандартов, что представляет угрозу как здоровью людей, так и экосистеме региона.

"Организация, которую я представляю, в настоящее время осуществляет адвокационную деятельность с целью пресечения в Южно-Кавказском регионе деятельности Армении в горнодобывающей промышленности, грубо нарушающей экологические нормы и стандарты. Армения, на которой лежит ответственность в связи с выбросом высокотоксичных химических отходов в окружающую среду, загрязняет трансграничные реки, грубо нарушая тем самым многие международно принятые конвенции, в том числе Конвенцию ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенцию Эспо). Мы осуждаем все попытки нанести вред здоровью людей и экосистеме региона", - сказала Велиева.

Выступление представителя гражданского общества Азербайджана было встречено аплодисментами.