Иностранные военные атташе отправились в Шушу

Военные атташе аккредитованных в Азербайджане зарубежных государств впервые после локальных антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией в Карабахе, посетили Шушу.

Об этом сообщает командированный в Шушу сотрудник Trend, передает Day.Az.

Их сопровождают представители министерства обороны Азербайджана.