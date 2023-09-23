https://news.day.az/politics/1600635.html Иностранные военные атташе отправились в Шушу - ФОТО
Иностранные военные атташе отправились в Шушу - ФОТО
Военные атташе аккредитованных в Азербайджане зарубежных государств впервые после локальных антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией в Карабахе, посетили Шушу.
Об этом сообщает командированный в Шушу сотрудник Trend, передает Day.Az.
Их сопровождают представители министерства обороны Азербайджана.
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