Проживающие в столице Швейцарии городе Берне армяне устроили антиазербайджанскую провокацию.

Как сообщает в субботу Day.Az, участники сходки держали различные транспаранты с обвинениями в адрес Азербайджана.

Нападкам подверглась и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). Пришедшие протестуны потребовали от руководства Европейского Союза прекратить покупать азербайджанские энергоресурсы и призвали ЕС не ставить партнерство с Азербайджаном выше

Очевидно, что за слоганами подобного характера стоит одна цель - подорвать сотрудничество между Баку и Брюсселем и в целом подорвать позиции Азербайджана на европейском энергетическом рынке. В то же время очевидно, что этого им добиться не удастся. Поскольку сотрудничество с Азербайджаном выгодно в первую очередь самой Европе, которая в свете продолжающейся войны в Украине и отказа от российских энергоносителей нуждается в их диверсификации. Азербайджан, в свою очередь, зарекомендовал себя надежным партнером Европы, о чем заявляла Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Так что надеждам армянского лобби, что ЕС променяет взаимовыгодное сотрудничество с Азербайджаном на поддержку сепаратистских устремлений мирового армянства, сбыться не суждено.

Примечательно место провокации, поскольку подобное происходит в Берне первый раз. Обычно армянские провокаторы ведут активную антиазербайджанскую деятельность либо в Женеве, либо в других городах Европы. Видимо капитуляция армянских сепаратистов всего лишь за один день настолько разъярила проживающих за рубежом армян.

Покричав некоторое время, подстрекатели разошлись.