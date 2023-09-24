Пашинян открыто пошел в атаку на Россию

Автор: Байрам Эльшадов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в сегодняшнем выступлении к народу открыто пошел в атаку на Россию.

Неадекватность заявлений Пашиняна заметили даже армянские паблики. Если 21 сентября Никол Воваевич честно признал, что армянам в Карабахе ничего не угрожает, то всего лишь через 3 дня резко меняет риторику и говорит о якобы "угрозе этнических чисток", попутно обвинив в таком развитии событий российских миротворцев. Такое противоречие в заявлениях показывает, что либо Пашинян испугался нападок со стороны радикально настроенной оппозиции, либо заврался.

Далее Пашинян и вовсе разошелся, обвинив союзников (читай Россию) в предательстве, что они использовали Армению, нарушая при этом нормы этики, морали, а также обязательства и договоры. О каких обязательствах идёт речь, Воваевич не уточнил, но любому адекватному человеку было понятно, что Россия не станет ради Армении портить отношения с Азербайджаном из-за вопроса Карабаха, который, напомним, по международному праву является суверенной частью Азербайджана.

Как и во время предыдущих выступлений, Пашинян вновь пожаловался на перекрытие Лачинской дороги и снова бросил камень в огород миротворцев. При этом Пашинян умолчал, что до установки ППП Армения перебрасывала через Лачинскую дорогу в Карабах мины, оружие, боеприпасы и прочую военную технику. Свидетельством тому являются фото- и видеокадры конфискованной военной техники у армянских сепаратистов после их капитуляции.

Премьер Армении попытался оправдаться за решение ратифицировать Римский статут в декабре прошлого года, мол "тогда мы поняли, что ОДКБ и другие структуры не в силах гарантировать нашу безопасность". Каким образом ОДКБ могла гарантировать безопасность Армении, если Карабах не имеет к Армении никакого отношения, если границы с Азербайджаном до сих пор не делимитированы? Ясное дело, что цель ратификации Римского статута была другой - а именно показать зубы России и лично президенту, поскольку визит Владимира Путина в Армению в таком случае становится невозможен.

Ну и вишенка на торте - Пашинян заявил, что "каждый гражданин нашей страны должен для себя выбрать, он сторонник независимости или сторонник того, чтобы стать отдаленной губернией". Думается, не стоит объяснять, губернией какой страны подразумевает Никол Воваевич.

Если резюмировать выступление Пашиняна, то ясно одно - и без того холодные отношения между Арменией и Россией ещё больше обострятся. Наверняка, в Кремле сделают своевременные выводы и реакция будет соответствующей.