СГБ Азербайджана обратилась к армянским жителям Карабаха

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана призывает армянских жителей Карабаха воздерживаться от незаконных действий.

Как передает в понедельник Day.Az, СГБ Азербайджана обратилось к армянским жителям Карабахского региона с призывом воздержаться от уничтожения имущества, документов, а также от действий, ставящих под угрозу общее развитие районов, входящих в Карабахский экономический регион, благополучие армянского населения, их реинтеграцию в азербайджанское общество в мирных условиях, решение социальных и гуманитарных вопросов, защиту верховенства закона, стабильность и общественную безопасность, и как можно скорее сдать оружие.

"В ходе антитеррористических мероприятий 19-20 сентября были разоружены и задержаны лица, подозреваемые в участии в незаконном организованном вооруженном формировании и совершении террористических актов, в том числе, причастных к гибели двух мирных жителей и четырех полицейских в результате взрыва мин на новопостроенной тоннельной дороге на территории села Тагаверд Ходжавендского района и 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша 19 сентября.

После достижения договоренности о полном разоружении и выводе с боевых позиций армянских незаконных вооруженных формирований, в соответствии с указаниями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в районах проживания армянского населения были приняты последовательные меры по обеспечению мира, личной безопасности и решения социальных проблем местных жителей. Боеприпасы, находивщиеся в распоряжении армянских незаконных вооруженных формирований, взяты под контроль ВС Азербайджана.

Обеспечивается полная защита прав и свобод лиц армянской национальности, сдавших оружие и соблюдающих требования соответствующего законодательства Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении СГБ.