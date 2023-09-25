Двое азербайджанских военнослужащих погибли в результате взрыва мины.

24 сентября около 17:35 военный автомобиль марки "КАМАЗ", принадлежащий азербайджанской армии, подорвался на мине.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"В результате взрыва противотанковой мины, установленной заранее в целях террора на пути обеспечения позиций ВС Азербайджана, погибли военнослужащие азербайджанской армии Шадманов Акрам Юнис оглу и Сеидов Турал Ислам оглу.

Другой военнослужащий, Алиев Эльвин Талех оглу, получил телесные повреждения различной степени тяжести. После оказания ему первой медицинской помощи, он был немедленно эвакуирован в близлежащее военно-медицинское учреждение. Его состояние стабильно, угроза для жизни отсутствует", - говорится в сообщении ведомства.