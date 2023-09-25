Красный Крест подтвердил соответствие антитеррористических мероприятий международному гуманитарному праву

В ходе антитеррористических мероприятий, проведенных 19-20 сентября текущего года против армянских вооруженных формирований, действующих на территории Азербайджана, были соблюдены все нормы международного гуманитарного права. Это было подтверждено международными организациями, включая Международный Комитет Красного Креста (МККК). Даже премьер-министр Армении заявил, что утверждения о том, что Азербайджан якобы нацеливался на гражданское население, не отражают действительности.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Айхана Хаджизаде в ответ на высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона во время интервью программе EN DIRECT на канале TF1.

"Таким образом, его высказывания против данных мероприятий Азербайджана не имеют под собой никаких оснований", - сказал Айхан Гаджизаде.