Будет создана совместная рабочая группа по вопросам оказания услуг по гражданской деятельности в Ханкенди и на окрестных территориях

Будет создана совместная рабочая группа по вопросам оказания коммунальных, медицинских и других услуг, связанных с гражданской деятельностью, в Ханкенди и на других окрестных территориях.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Администрация Президента Азербайджана.

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