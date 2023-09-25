https://news.day.az/politics/1601128.html Будет создана совместная рабочая группа по вопросам оказания услуг по гражданской деятельности в Ханкенди и на окрестных территориях
Будет создана совместная рабочая группа по вопросам оказания услуг по гражданской деятельности в Ханкенди и на окрестных территориях
Будет создана совместная рабочая группа по вопросам оказания коммунальных, медицинских и других услуг, связанных с гражданской деятельностью, в Ханкенди и на других окрестных территориях.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Администрация Президента Азербайджана.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре