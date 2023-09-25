Как сделать трагедию, когда ее нет?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армянская машина пропаганды создает фейки. Представляем вашему вниманию текст публикации:

"Первое видео - оригинал. Азербайджанские полицейские и военнослужащие приносят воду пожилой армянке. У женщины трясутся руки, поэтому наши силовики выливают немного воды, чтобы ей было удобнее пить. Женщине все равно тяжело и они помогают ей выпить воды.

Что делают армянские дегенераты. Накладывают на видео огромный вотермарк, чтобы было ощущение, что наш полицейский плюнул в стакан, и обрезают видео, как будто они отбирают у нее воду и выливают.

Мамкины монтажеры за длительностью видео не уследили.

Не судите нас по себе, ублюдки. Наши герои не воюют с женщинами, детьми и пожилыми!"