С недавней победой открылись новые окна возможности для всеобъемлющей нормализации ситуации в регионе. Считаю, что эту возможность следует оценить.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября во время заявления для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Ожидаем, что Армения ответит на протянутую ей руку мира и предпримет искренние шаги. Как я всегда подчеркивал, так, где есть мир, нет проигравших", - заявил глава турецкого государства, отметив, что создание мира, стабильности и процветания в нашем регионе является нашим долгом перед нашим народом. "Мы полны решимости выполнить этот долг, мы искренни. Мы желаем, чтобы и противоположная сторона проявила такую же искренность", - добавил Президент Турции.