Новое заявление Администрации Президента Азербайджана

В соответствии с просьбой, озвученной 21 сентября 2023 года на встрече в городе Евлах представителями армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, об обеспечении горюче-смазочными материалами в первую очередь детских садов, служб скорой медицинской помощи и противопожарных служб, 26 сентября по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди было отправлено 30 тонн бензина, 34 тонны дизельного топлива.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в заявлении Администрации Президента Азербайджана.