https://news.day.az/politics/1601496.html Боевая техника, оружие и боеприпасы, конфискованные в Карабахском регионе
Боевая техника, оружие и боеприпасы, конфискованные в Карабахском регионе
Обнародована информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 17:00 26 сентября.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в информации минобороны Азербайджана.
Представляем вниманию читателей данный список:
1. Стрелковое оружие и гранатометы - 909
2. Артиллерийские орудия - 47
3. Средства ПВО - 226
4. Боеприпасы - 251308
5. Снаряжение и принадлежности - 1674
6. Оптические и другие приборы - 164
7. Бронетехника - 22
8. Автомобильная техника - 75
9. Прицеп - 21.
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