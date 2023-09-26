https://news.day.az/politics/1601509.html Росен Плевнелиев направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Росен Плевнелиев направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Бывший Президент Республики Болгария, член Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви Росен Плевнелиев направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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