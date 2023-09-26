Росен Плевнелиев направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Бывший Президент Республики Болгария, член Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви Росен Плевнелиев направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.