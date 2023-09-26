Азербайджан предпринял важные шаги по доставке гуманитарной помощи армянам в Карабахе

Правительство Азербайджана предприняло важные шаги по доставке гуманитарной помощи армянам в Карабахе.

Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабмина страны, сообщает во вторник Day.Az.

Глава турецкого государства отметил, что претензии некоторых государств, которые годами пользовались в своих целях неурегулированностью конфликта, являются полной чушью и клеветой.

"Мы ожидаем, что Армения не поведется на подобные провокации извне и диаспоры. Процветание и благополучие армянского народа связаны не с борьбой с соседями, а с миром и сотрудничеством. Турция без колебаний внесла свой вклад в обеспечение прочного мира в регионе и не будет колебаться и в будущем", - сказал он.