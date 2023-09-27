https://news.day.az/politics/1601622.html Последние данные о конфискованном в Карабахе вооружении
Последние данные о конфискованном в Карабахе вооружении
Обнародована информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 10:00 27 сентября.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в информации минобороны Азербайджана.
Представляем вниманию читателей обновленный список:
1. Стрелковое оружие и гранатометы - 1 105
2. Артиллерийские орудия - 60
3. Средства ПВО - 226
4. Боеприпасы - 425 375
5. Снаряжение и принадлежности - 2 721
6. Оптические и другие приборы - 223
7. Бронетехника - 22
8. Автомобильная техника - 125
9. Прицепы - 21.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре